Box in fiamme muore in casa un 59enne

Un incendio improvviso ha devastato un'abitazione causando la morte di un uomo di 59 anni. L'incendio, scoppiato in un garage, si è rapidamente esteso ai piani superiori, generando un fumo denso e intenso che ha complicato le operazioni di soccorso. La tragedia ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

11.20 L'incendio divampa in un garage e le fiamme si propagano ai piani superiori, creando molto fumo intenso e denso. E quando arrivano i vigili del fuoco, trovano un uomo in arresto cardiaco. Vano ogni tentativo di rianimazione. La tragedia è avvenuta nella notte a Montegiorgio (Fermo).Un 59enne muore all'interno del suo appartamento. Al piano terra dello stabile, in un garage, è divampato un incendio. s'indaga sulle cause e la natura del rogo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

#montegiorgio, in arresto cardiaco nella casa in fiamme: vano ogni soccorso, muore a 59 anni Vai su X

https://www.veratv.it/articoli/id-68416/montegiorgio---fiamme-in-casa-nella-notte-un-uomo-muore-nonostante-i-soccorsi - facebook.com Vai su Facebook

Montegiorgio, in arresto cardiaco nella casa in fiamme: vano ogni soccorso, muore a 59 anni - Tragedia a Montegiorgio, dove un uomo di 59 anni è morto durante un incendio che è divampato, nella notte, in un appartamento in via Diaz. Come scrive msn.com

Incendio in un garage nel Fermano e palazzo invaso dal fumo, un uomo muore in casa - L'incendio che divampa all'interno di un garage, le fiamme che si propagano ai piani superiori. Scrive ansa.it

Mi hanno bruciato casa!

Video Mi hanno bruciato casa! Video Mi hanno bruciato casa!