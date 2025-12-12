Box in fiamme muore in casa un 59enne
Un incendio improvviso ha devastato un'abitazione causando la morte di un uomo di 59 anni. L'incendio, scoppiato in un garage, si è rapidamente esteso ai piani superiori, generando un fumo denso e intenso che ha complicato le operazioni di soccorso. La tragedia ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.
11.20 L'incendio divampa in un garage e le fiamme si propagano ai piani superiori, creando molto fumo intenso e denso. E quando arrivano i vigili del fuoco, trovano un uomo in arresto cardiaco. Vano ogni tentativo di rianimazione. La tragedia è avvenuta nella notte a Montegiorgio (Fermo).Un 59enne muore all'interno del suo appartamento. Al piano terra dello stabile, in un garage, è divampato un incendio. s'indaga sulle cause e la natura del rogo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
#montegiorgio, in arresto cardiaco nella casa in fiamme: vano ogni soccorso, muore a 59 anni Vai su X
https://www.veratv.it/articoli/id-68416/montegiorgio---fiamme-in-casa-nella-notte-un-uomo-muore-nonostante-i-soccorsi - facebook.com Vai su Facebook
Montegiorgio, in arresto cardiaco nella casa in fiamme: vano ogni soccorso, muore a 59 anni - Tragedia a Montegiorgio, dove un uomo di 59 anni è morto durante un incendio che è divampato, nella notte, in un appartamento in via Diaz. Come scrive msn.com
Incendio in un garage nel Fermano e palazzo invaso dal fumo, un uomo muore in casa - L'incendio che divampa all'interno di un garage, le fiamme che si propagano ai piani superiori. Scrive ansa.it
Mi hanno bruciato casa!