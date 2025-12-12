Borussia Monchengladbach-Wolfsburg sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Borussia Monchengladbach e Wolfsburg, valido per la 14ª giornata di Bundesliga, si disputa sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:30. Le due squadre si sfidano in una partita importante della stagione, con formazioni, quote e pronostici pronti a dare forma all'incontro.

Turno numero 14 di Bundesliga che vede il Borussia Monchengladbach di Polanski affrontare in casa il Wolfsburg. I Fohlen continuano la loro risalita in campionato e la vittoria esterna di Magonza è la terza in campionato fuori casa. Decimo posto in campionato a +5 dal terzultimo posto e il pessimo avvio di torneo che è solamente un brutto ricordo. Gli woelfe dopo aver allontanato Simonis a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com