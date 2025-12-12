Dopo il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, le principali borse europee mostrano segnali contrastanti. L'attenzione si sposta ora sui dati del mercato del lavoro in arrivo a dicembre e gennaio, che influenzeranno le prossime decisioni della Federal Reserve. La settimana ha evidenziato un andamento divergente tra gli indici, segnando incertezza e aspettative sui prossimi sviluppi economici.

Settimana con segni opposti per le principali borse europee, dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse come previsto: ora la palla passa ai dati del mercato del lavoro in uscita il 16 dicembre e il 9 gennaio, dati che saranno determinanti per la prossima decisione. Federal Reserve con occhi da falco, ma cuore da colomba. Nonostante tre membri contrari, la banca centrale USA ha tagliato i tassi di 25 punti base e, se da un lato ha fatto capire che all’inizio del 2026 metterà in pausa il ciclo di tagli dei tassi, dall’altro il consenso all’interno del FOMC latita: lo stesso numero di policymaker prevede zero tagli, un taglio o due tagli nel corso del prossimo anno — senza considerare chi ha fatto previsioni più estreme. Quifinanza.it

Borse miste: dopo taglio tassi Fed si pensa già a gennaio - Settimana con segni opposti per le principali borse europee, dopo che la Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse come previsto: ora la palla passa ai dati del mercato del lavoro in uscita il ... quifinanza.it

Le Borse di oggi, 9 dicembre. Mercati cauti in attesa della Fed - MILANO – Partenza prudente sui mercati, con lo sguardo ancora puntato alla riunione di oggi e domani della Fed che dovrebbe dare decidere il nuovo taglio dei tassi di 25 punti. repubblica.it

Borse asiatiche miste, l'export cinese verso gli Stato Uniti crolla del 29% a novembre, ma il dato complessivo batte le attese (+5,9% su anno). Import +1,9%. Nikkei????+0,1%, Nifty50????-0,5%, HSI????-1%, Shanghai????+0,8% #Giappone, Pil del terzo trimestre in x.com

mister dog show room. VMAZE · Dance Into Christmas (feat. Vivi Asa). ???????? ???? ???????????? ?????? ???????? ????????… ???? ???????????? ???????????? ??????????! Maglioncini super morbidi, cappottini caldissimi, borse e trasportini chic, cucce accoglienti e una valanga - facebook.com facebook