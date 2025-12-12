Bordata a Conte accade tutto in diretta | Una costante della carriera

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica in Champions League, si accendono le polemiche e le reazioni in diretta. Un attacco a Conte emerge come elemento di discussione, evidenziando le tensioni e le conseguenze di questo risultato sul percorso europeo degli azzurri. La partita e le sue implicazioni continuano a far parlare nel mondo del calcio.

Attacco in diretta a Conte dopo la sconfitta del Napoli in Champions League contro il Benfica che rischia di rovinare il cammino degli azzurri in Europa. Il ko arrivato in Portogallo contro la squadra di Mourinho rischia di complicare e non poco il cammino dei campioni d'Italia in carica con Conte finito nel mirino della critica. Conte attaccato in diretta (Ansa Foto) – tvplay.it Anche quest'anno Antonio Conte sta dimostrando di fare fatica a gestire il doppio impegno, andando a perdere qualcosa in Europa in favore della competizione nazionale. Un fattore che si era già mostrato in passato per il tecnico salentino che, con tutte le squadre che ha allenato, non è riuscito ad ottenere grandi risultati in Europa.

