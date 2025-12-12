Bologna vs Juventus quindicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La sfida tra Bologna e Juventus, valida per la quindicesima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta un momento importante della stagione. Le due squadre cercano punti fondamentali per consolidare le rispettive ambizioni europee, rendendo questa partita decisiva nel cammino verso un posto in Champions League. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro.
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. In palio punti preziosi per un posto in Champions League che le due squadre hanno fissato come obiettivo stagionale. Bologna vs Juventus si giocherà domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci dal pareggio esterno contro la Lazio, ed ora sono quinti in classifica con 24 punti, in scia al treno che porta in Champions League. Vincendo contro la Juventus consentirebbe alla squadra di Italiano di staccare una diretta concorrente per un posto nella massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
