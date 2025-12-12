Bologna Juventus | un possibile rientro tra i titolari al Dall’Ara Spalletti pensa a questa mossa contro i rossoblù le ultime di formazione

Juventusnews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida tra Bologna e Juventus, Spalletti valuta un possibile ritorno tra i titolari di un calciatore chiave. L'attenzione si concentra sulle scelte di formazione che potrebbero influenzare l’andamento della partita al Dall’Ara, con le ultime novità provenienti dall’ambiente bianconero.

Bologna Juventus: questo bianconero potrebbe tornare tra i titolari al DallAra. Spalletti ci pensa, ecco le novità di formazione. Archiviata la fondamentale vittoria europea contro il Pafos, che ha ridato ossigeno alla classifica di Champions League e serenità all’ambiente, la Juventus ha subito voltato pagina. Nel mirino c’è ora la delicata trasferta di campionato allo stadio “Renato Dall’Ara”, dove domenica sera (fischio d’inizio alle ore 20:45) i bianconeri affronteranno il Bologna. Con pochi giorni a disposizione per recuperare le energie, Luciano Spalletti sta valutando diverse rotazioni nell’undici titolare e la novità più importante potrebbe riguardare la corsia mancina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

