Bologna Juventus | un possibile rientro tra i titolari al Dall’Ara Spalletti pensa a questa mossa contro i rossoblù le ultime di formazione

Bologna Juventus: questo bianconero potrebbe tornare tra i titolari al Dall'Ara. Spalletti ci pensa, ecco le novità di formazione. Archiviata la fondamentale vittoria europea contro il Pafos, che ha ridato ossigeno alla classifica di Champions League e serenità all'ambiente, la Juventus ha subito voltato pagina. Nel mirino c'è ora la delicata trasferta di campionato allo stadio "Renato Dall'Ara", dove domenica sera (fischio d'inizio alle ore 20:45) i bianconeri affronteranno il Bologna. Con pochi giorni a disposizione per recuperare le energie, Luciano Spalletti sta valutando diverse rotazioni nell'undici titolare e la novità più importante potrebbe riguardare la corsia mancina.