Bologna Juventus | un possibile rientro tra i titolari al Dall’Ara Spalletti pensa a questa mossa contro i rossoblù le ultime di formazione
In vista della sfida tra Bologna e Juventus, Spalletti valuta un possibile ritorno tra i titolari di un calciatore chiave. L'attenzione si concentra sulle scelte di formazione che potrebbero influenzare l’andamento della partita al Dall’Ara, con le ultime novità provenienti dall’ambiente bianconero.
Bologna Juventus: questo bianconero potrebbe tornare tra i titolari al Dall’Ara. Spalletti ci pensa, ecco le novità di formazione. Archiviata la fondamentale vittoria europea contro il Pafos, che ha ridato ossigeno alla classifica di Champions League e serenità all’ambiente, la Juventus ha subito voltato pagina. Nel mirino c’è ora la delicata trasferta di campionato allo stadio “Renato Dall’Ara”, dove domenica sera (fischio d’inizio alle ore 20:45) i bianconeri affronteranno il Bologna. Con pochi giorni a disposizione per recuperare le energie, Luciano Spalletti sta valutando diverse rotazioni nell’undici titolare e la novità più importante potrebbe riguardare la corsia mancina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
I think this is the only other time an Irish player scored twice for an Italian club Liam Brady scored the second and third goals for Juventus in a 5-1 win against Bologna in March 1981 #COYBIG #ASRoma Vai su X
Attenzione a questo #bologna Ci vorrà una prestazione migliore #juventus di quella fatta in Champions per batterlo - facebook.com Vai su Facebook
Bremer Juventus, il difensore continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile: la tentazione di Spalletti per la partita contro il Bologna - Bremer Juventus, il difensore punta a tornare titolare contro il Bologna e Spalletti ha questa tentazione: le ultime sul centrale brasiliano Il tema Bremer Juventus torna centrale in vista della delic ... Lo riporta calcionews24.com
Juventus, Bremer pronto al rientro: col Bologna ci sarà - Spalletti sceglierà se lanciarlo subito o in corsa ... msn.com scrive
REMUNTADA nella festa CHAMPIONS: Bologna-Juventus 3-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights