Bologna Juve replicata la scelta di Napoli | la squadra partirà soltanto nel giorno partita Niente ritiro in trasferta

In vista della trasferta di Bologna, la Juve ha deciso di adottare la stessa strategia del Napoli, partendo soltanto il giorno della partita. Questa scelta mira a ottimizzare la preparazione e ridurre i tempi di viaggio, mantenendo alta la concentrazione della squadra in vista della sfida.

di Marco Baridon per la squadra di Spalletti. La  Juventus  ha deciso di replicare l’organizzazione logistica adottata in occasione della trasferta contro il  Napoli. In vista della prossima sfida di campionato contro il  Bologna, la squadra di  Luciano Spalletti  non effettuerà il ritiro in trasferta, ma partirà per l’Emilia-Romagna soltanto nel  giorno della partita. Niente ritiro: partenza domenica mattina. La decisione di evitare il classico  ritiro pre-partita  riflette una scelta strategica ben precisa dello staff tecnico e societario. Juventusnews24.com

