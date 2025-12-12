Bologna Juve replicata la scelta di Napoli | la squadra partirà soltanto nel giorno partita Niente ritiro in trasferta
In vista della trasferta di Bologna, la Juve ha deciso di adottare la stessa strategia del Napoli, partendo soltanto il giorno della partita. Questa scelta mira a ottimizzare la preparazione e ridurre i tempi di viaggio, mantenendo alta la concentrazione della squadra in vista della sfida.
di Marco Baridon per la squadra di Spalletti. La Juventus ha deciso di replicare l’organizzazione logistica adottata in occasione della trasferta contro il Napoli. In vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna, la squadra di Luciano Spalletti non effettuerà il ritiro in trasferta, ma partirà per l’Emilia-Romagna soltanto nel giorno della partita. Niente ritiro: partenza domenica mattina. La decisione di evitare il classico ritiro pre-partita riflette una scelta strategica ben precisa dello staff tecnico e societario. Juventusnews24.com
