Bologna Juve le probabili formazioni | Spalletti ha deciso! Ecco chi giocherà con Yildiz dietro la punta le ultimissime

Spalletti ha finalmente deciso le probabili formazioni di Bologna-Juve, con Yildiz confermato come punta e il reparto alle sue spalle ancora da definire. La sfida, in programma domenica sera al “Dall’Ara”, si preannuncia importante per entrambe le squadre, con i tecnici pronti a schierare le proprie formazioni titolari.

Bologna Juve, le probabili formazioni: Spalletti ha sciolto i dubbi! Ecco chi ci sarà al fianco di Yildiz dietro la punta La Juventus si prepara alla delicata trasferta di campionato contro il Bologna, in programma domenica sera al “Dall’Ara”. Dopo gli impegni europei, Luciano Spalletti è intenzionato a ricorrere a un moderato turnover per gestire . Calcionews24.com

Bologna-Juventus, le probabili formazioni: sulla trequarti Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna- tuttomercatoweb.com

Bologna-Juventus probabili formazioni, gioca Openda o David? Le ultime su Immobile, Castro e la difesa bianconera - Domenica sera il Bologna ospita la Juventus per una delle partite più interessanti del weekend, ancora fuori Skorupski da una parte e Vlahovic dall'altra. goal.com

#BolognaJuve, #Kostic rientra nei piani di #Spalletti Cos'ha in mente il mister bianconero?? x.com

Italiano incrocia la dita verso Bologna Juve Ecco cosa ha detto?? - facebook.com facebook