Bologna invasa dal corteo Cgil | in 5mila sfilano in centro stop a treni e bus e scuole chiuse | FOTO

A Bologna si è svolto un corteo della Cgil con circa 5.000 partecipanti, provocando disagi in città. Treni e bus hanno subito stop, mentre le scuole sono rimaste chiuse. La protesta è stata indetta contro una legge di bilancio considerata ingiusta, causando una giornata di forte mobilitazione e disservizi.

A Bologna giornata di forti disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil, "contro una legge di bilancio ingiusta". Sono state richieste misure come aumenti salariali, pensioni più dignitose, nuove risorse per la sanità e l'istruzione e politiche industriali per combattere precarietà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Marica Terranova. . SCUOLA CAPPELLONE INVASA DAI TOPI ADESSO BASTA. MENTRE IL SINDACO DA BOLOGNA PARLA DI CRESCITA DELLA NOSTRA CITTÀ I TOPI ENTRANO NEGLI ZAINI DEI NOSTRI FIGLI. NON BASTA FARE LA DERATTIZZAZIO - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero CGIL, migliaia in corteo a Bologna - Scanditi slogan contro il riarmo e per chiedere l'aumento dei salari ... Come scrive rainews.it

Bologna, in migliaia in corteo: «Scioperiamo contro una legge di bilancio ingiusta». Diversi treni bloccati e qualche scuola chiusa - In testa al corteo c'è Monica Michielin, madre di Mattia Battistetti rimasto schiacciato da un carico di 15 quintali di materiale staccatosi da una gru a Montebelluna nel 2021 ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Bologna, 8mila al corteo contro il Green Pass: È il giorno più infame nella nostra storia

Video Bologna, 8mila al corteo contro il Green Pass: È il giorno più infame nella nostra storia Video Bologna, 8mila al corteo contro il Green Pass: È il giorno più infame nella nostra storia