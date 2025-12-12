Bollo auto esenzioni per redditi bassi e per chi possiede vetture elettriche o ibride | cosa cambia dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuove agevolazioni sul bollo auto, tra cui esenzioni per redditi bassi e per i possessori di veicoli elettrici o ibridi. Queste misure mirano a sostenere il settore automotive e incentivare l'acquisto di veicoli più ecologici, rappresentando cambiamenti importanti per automobilisti e famiglie.

Novità importanti in vista per quanto concerne il bollo auto: a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026, infatti, entrerà in vigore un'ampia esenzione finalizzata a sostenere il settore automotive. Dal prossimo anno, come previsto all'interno della manovra nella parte dedicata agli incentivi fiscali destinati al settore automobilistico, saranno esentati dal pagamento della tassa i contribuenti con redditi bassi e i proprietari di mezzi ecologici. Chiaro il duplice obiettivo: da un lato si aiutano le famiglie in difficoltà economiche, dall'altro si tenta di dare una spinta alla transizione verso vetture elettriche o ibride.

