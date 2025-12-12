Boldrini | Ci opporremo a Valditara che vuole zittire le scuole

Laura Boldrini (Pd) critica duramente il governo e il ministro dell'Istruzione, Valditara, accusandoli di voler zittire le scuole. L'ex presidente della Camera esprime forte opposizione alle recenti iniziative dell'esecutivo, promettendo di opporsi con fermezza a quelle che considera misure restrittive per il mondo scolastico.

Durissimo affondo di Laura Boldrini (Pd) contro il governo e in particolare il ministro dell'Istruzione e del Merito. "Il modello Valditara per la scuola punta a limitarne sempre più l'autonomia, fino al punto di mandare ispezioni negli istituti che hanno organizzato incontri con Francesca Albanese. Un'iniziativa da polizia politica, più che da ministro dell'istruzione. Sfugge, probabilmente, a Valditara che Albanese è Relatrice speciale dell'Onu per i territori occupati della Palestina e riveste dunque un ruolo istituzionale. Quale sarebbe la ragione per cui l'incontro con una figura istituzionale deve dare origine a un'ispezione del ministero? Perché Albanese dice cose che al ministro Valditara e al governo non piacciono? È l'ennesima riprova di quanto male sopportino posizioni diverse dalle loro e quanto vogliano omologare perfino scuola, insegnanti e studenti ai loro diktat. Ilgiornale.it

