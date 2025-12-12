La Blu Basket annuncia un cambio nel roster: Dustin Hogue saluta la squadra, mentre Jarvis Williams si unisce alla formazione bergamasca. Un'operazione che porta un nuovo stile di gioco, con la perdita di muscoli e solidità, ma l'ingresso di un talento offensivo e verticalità, per rafforzare le ambizioni stagionali.

Bergamo. Avvicendamento a stelle e strisce nel roster della Blu Basket, che sotto canestro perde i muscoli e la solidità di Dustin Hogue, ma inserisce il talento offensivo e la verticalità di Jarvis Williams. Il 32enne lungo statunitense, 203 centimetri, da oggi si aggrega alla Blu Basket Bergamo per esordire nella partita di domenica alle 18 all’Opiquad Arena di Monza contro la Valtur Brindisi. Vanta esperienze da professionista in Polonia, Turchia, Francia, Olanda, Israele e Lituania dove ha vinto un titolo nazionale. In Italia ha vestito i colori della Vanoli Cremona, di Orzinuovi, con cui la scorsa stagione ha viaggiato a 17,7 punti e 8 rimbalzi in Serie A, e in questi primi mesi della RSR Sebastiani Rieti, a 12,6 punti e 4,5 rimbalzi. Bergamonews.it

Blu Basket, novità sotto canestro: ai saluti Hogue, firmato Jarvis Williams

Blu Basket, novità sotto canestro: ai saluti Hogue, firmato Jarvis Williams - Il centro americano va a Rieti, inserito il 32enne ex Orzinuovi che proprio a Rieti aveva iniziato la stagione in corso ... bergamonews.it

La Blu Basket cede nel finale a Cividale, Mascio duro: “Il fallo tecnico di Hogue ci ha condannato alla sconfitta” - Bergamo sciupa ampi vantaggi in doppia cifra e si fa rimontare, perdendo poi l'ottava partita stagionale nei minuti conclusivi per una reazione del centro statunitense ... bergamonews.it

L'ultima novità in casa della massima formazione di basket maschile siciliana. - facebook.com facebook

Una grande novità per la nuova stagione di Basketball & Conversations: Andrea Bargnani sarà il nuovo conduttore del format LBA che racconta il basket dentro e fuori dal campo ? La prima puntata avrà un ospite d’eccezione: Gigi Datome #TuttoUnAltroS x.com