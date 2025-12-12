Bloccavano le donne in auto per rubare le borse | due arresti a Salerno

A Salerno, due uomini sono stati arrestati per aver commesso almeno diciassette furti, principalmente ai danni di donne. Bloccavano le vittime in auto per rapinarle delle borse, causando timore e disagio nella città. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla cattura dei responsabili, assicurandoli alla giustizia.

Arrestati i due autori di almeno diciassette furti, quasi tutte nei confronti di donne, avvenuti a Salerno. La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su.

