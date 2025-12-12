Bloccati utenti a migliaia Treni aboliti orari diversi

A causa di lavori programmati, la circolazione ferroviaria tra Rho e Gallarate sarà sospesa dal 26 dicembre al 5 gennaio, provocando disagi e blocchi per migliaia di pendolari e viaggiatori. La sospensione interesserà diverse corse, con conseguenti modifiche negli orari e cancellazioni di treni, creando inconvenienti durante il periodo delle festività.

Disagi in vista per migliaia tra pendolari e viaggiatori con la sospensione della circolazione dei treni tra le stazioni di Rho e Gallarate dal 26 dicembre al 5 gennaio. Le linee coinvolte sono le S5, S30, S40, S50 e quelle tra Domodossola, Luino, Porto Ceresio e Milano. Per di più il servizio di autobus sostitutivi è ancora fermo al vaglio dei fornitori esterni: ma resta il fatto che a borso non è consentito il trasporto di biciclette e che gli orari potranno variare in base al traffico stradale. La causa, i lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana. Al termine dell’interruzione, da lunedì 5 gennaio fino a domenica 1° febbraio sarà invece attiva una riduzione della velocità di marcia per alcuni tratti della linea, con conseguenti ritardi medi previsti di circa tre minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bloccati utenti a migliaia. Treni aboliti, orari diversi

TRENI MISURE ANTICOVID, I PASSEGGERI:«SERVONO PIU' CONTROLLI» | 03/08/2020

Video TRENI MISURE ANTICOVID, I PASSEGGERI:«SERVONO PIU' CONTROLLI» | 03/08/2020 Video TRENI MISURE ANTICOVID, I PASSEGGERI:«SERVONO PIU' CONTROLLI» | 03/08/2020

Cerca Video Caricamento del Video...

? "In queste ore circa 200 tifosi napoletani si trovano bloccati all’aeroporto di Lisbona, impossibilitati a rientrare in Italia a causa di uno sciopero del personale locale. Diverse compagnie aeree – invece di garantire assistenza come previsto dalle norme euro - facebook.com Vai su Facebook

Bloccati utenti a migliaia. Treni aboliti, orari diversi - La circolazione tra le stazioni di Rho e Gallarate sarà sospesa per lavori. Segnala ilgiorno.it

Sciopero, il no del Garante. Disordini e treni bloccati - La situazione precipita in serata: a Bologna scontri molto pesanti tra proPal e forze dell'ordine, esplodono bombe carta e in risposta vengono lanciati lacrimogeni. Lo riporta ilgazzettino.it