Blitz in un negozio di canapa shop a Battipaglia | denunciato il titolare

Durante un controllo a Battipaglia, la Polizia di Stato ha scoperto irregolarità in un negozio di canapa shop. Il titolare dell’attività è stato denunciato in seguito alle nuove disposizioni del “pacchetto sicurezza” adottato dal Governo, che ha modificato la normativa vigente sulla canapa. L’operazione rientra nelle attività di verifica delle norme di legge in materia.

Un commerciante di Battipaglia, titolare di un canapa shop, è stato denunciato dalla Polizia di Stato al termine di alcuni controlli avviati a seguito dell'introduzione del nuovo "pacchetto sicurezza" emanato dal Governo, che ha modificato la precedente normativa in materia di canapa.

FORLÌ-CESENA: Blitz nei canapa store, sequestrate 750mila euro di sostanze

