Blitz in Galizia | sotto la pioggia del Balaidos il Bologna batte 2-1 il Celta Vigo
In una sfida emozionante sotto la pioggia al Balaidos, il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro il Celta Vigo, nonostante le difficoltà e l’emergenza. I felsinei hanno mostrato carattere e determinazione, portando a casa un risultato di 2-1 in trasferta, con una prestazione di grande livello che testimonia la loro tenacia.
In piena emergenza ma con tanto cuore, i felsinei espugnano la tana dei “Los Celestes” con una prestazione maiuscola. Italiano festeggia così nel migliore dei modi il suo 48esimo compleanno e adesso i rossoblù sono in scia del gruppone delle prime otto, quello diretto verso la qualificazione agli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Inseguimento della Polizia di un uomo armato di coltello
Che tempo farà nei prossimi giorni? Blitz invernale: calo delle temperature, pioggia e neve - Dopo un inizio di settimana già particolarmente agitato sul fronte meteo, nei prossimi giorni avremo a che fare con una vera e propria irruzione invernale con tanta pioggia e anche con l’arrivo della ... Da blitzquotidiano.it