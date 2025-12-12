Blitz in Galizia | sotto la pioggia del Balaidos il Bologna batte 2-1 il Celta Vigo

In una sfida emozionante sotto la pioggia al Balaidos, il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro il Celta Vigo, nonostante le difficoltà e l’emergenza. I felsinei hanno mostrato carattere e determinazione, portando a casa un risultato di 2-1 in trasferta, con una prestazione di grande livello che testimonia la loro tenacia.

In piena emergenza ma con tanto cuore, i felsinei espugnano la tana dei “Los Celestes” con una prestazione maiuscola. Italiano festeggia così nel migliore dei modi il suo 48esimo compleanno e adesso i rossoblù sono in scia del gruppone delle prime otto, quello diretto verso la qualificazione agli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

