Blitz dei carabinieri tutela del patrimonio culturale in Sicilia e Calabria | 56 arresti per scavi clandestini e ricettazione

Feedpress.me | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Gruppo tutela patrimonio culturale di Roma hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare in Sicilia e Calabria, smantellando gruppi criminali coinvolti in scavi clandestini e ricettazione di beni culturali. L'operazione ha portato all'arresto di numerose persone responsabili di attività illecite nel settore del patrimonio culturale.

Dalle prime ore di questa mattina,  i Carabinieri del Gruppo tutela patrimonio culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti, hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

