Blitz dei carabinieri tutela del patrimonio culturale in Sicilia e Calabria | 56 arresti per scavi clandestini e ricettazione

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Gruppo tutela patrimonio culturale di Roma hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare in Sicilia e Calabria, smantellando gruppi criminali coinvolti in scavi clandestini e ricettazione di beni culturali. L'operazione ha portato all'arresto di numerose persone responsabili di attività illecite nel settore del patrimonio culturale.

Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo tutela patrimonio culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti, hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni.

Blitz dei carabinieri tutela del patrimonio culturale in Sicilia e Calabria: 56 arresti per scavi clandestini e ricettazione - I provvedimenti, emessi dai tribunali di Catania e Catanzaro, riguardano persone ritenute responsabili di far parte di gruppi criminali dediti alla ricettazione di beni archeologici trafugati ... Si legge su gazzettadelsud.it

Catania e Catanzaro, blitz contro i “tombaroli”: 56 arresti per traffico di reperti archeologici. - Una vasta operazione contro il traffico internazionale di reperti archeologici è in corso dalle prime ore di questa mattina. corrieretneo.it scrive

