Blitz al Portello | locali multati per oltre 30mila euro

Padovaoggi.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il quartiere Portello è stato oggetto di un nuovo intervento delle forze dell'ordine, che il 10 dicembre sera hanno condotto un controllo straordinario. L'operazione, finalizzata a contrastare attività illecite, ha portato alla verifica di diversi locali, con sanzioni per oltre 30.000 euro. Un'azione significativa per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nella zona.

Ancora il quartiere Portello sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Il 10 dicembre sera carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dai rispettivi comandi provinciali, allo scopo di contrastare le varie forme. Padovaoggi.it

blitz portello locali multatiBlitz al Portello: locali multati per oltre 30mila euro - Il 10 dicembre carabinieri e guardia di finanza con impiego di personale militare di Nas e Nil hanno identificato 68 persone evidenziando molteplici irregolarità negli esercizi commerciali ispezionati ... padovaoggi.it

blitz portello locali multatiPortello, notte di controlli per il mercoledì universitario. Lavoro nero, carenze igieniche e di sicurezza nei locali: multe per 40mila euro - La sera del 10 dicembre guardia di finanza e carabinieri hanno ispezionato dodici tra bar, locali ... msn.com

blitz al portello locali multati per oltre 30mila euro

© Padovaoggi.it - Blitz al Portello: locali multati per oltre 30mila euro

TG PADOVA (20/09/2019) - FURTO AL CENTRO INGROSSO CHINA

Video TG PADOVA (20/09/2019) - FURTO AL CENTRO INGROSSO CHINA