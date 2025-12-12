Blitz al Portello | locali multati per oltre 30mila euro

Il quartiere Portello è stato oggetto di un nuovo intervento delle forze dell'ordine, che il 10 dicembre sera hanno condotto un controllo straordinario. L'operazione, finalizzata a contrastare attività illecite, ha portato alla verifica di diversi locali, con sanzioni per oltre 30.000 euro. Un'azione significativa per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nella zona.

Ancora il quartiere Portello sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Il 10 dicembre sera carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dai rispettivi comandi provinciali, allo scopo di contrastare le varie forme.

