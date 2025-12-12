Blitz a Capodimonte trovati droga e pistola scenica | gemelli in manette

Due gemelli di 17 anni sono stati arrestati a Capodimonte durante un blitz dei carabinieri, che ha portato al sequestro di droga, un’arma scenica e un coltello. La perquisizione ha inoltre evidenziato un episodio di resistenza da parte dei ragazzi. L’intervento si inserisce in un’operazione di contrasto alla criminalità nella zona.

Gemelli nei guai a Capodimonte. Due fratelli di appena 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di droga, un’arma scenica e un coltello, oltre a un violento episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Droga nascosta in casa: sequestrate stecche di hashish Durante un controllo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz a Capodimonte, trovati droga e pistola scenica: gemelli in manette

Blitz da Gigolè a Chiaravalle, ruba il serbatoio dell’aereo: arrestato 28enne, furto scoperto in diretta - facebook.com Vai su Facebook

Blitz a Scampia: trovati pistola, munizioni e oltre 7 kg di droga - E’ il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri di Napoli a Scampia, nel Parco delle Rose isolato 7. Lo riporta msn.com

Blitz nel carcere di Rebibbia. Trovati droga e anabolizzanti, cellulari nascosti nelle parti intime - Droga, cellulari e anche verosimili anabolizzanti sono stati trovati nel corso di una perquisizione che è scattata la sera di giovedì 18 settembre nel carcere di Rebibbia. Riporta romatoday.it

Napoli, scoperto dai Carabinieri un pericoloso arsenale di armi e sequestrati 13 chili di droga

Video Napoli, scoperto dai Carabinieri un pericoloso arsenale di armi e sequestrati 13 chili di droga Video Napoli, scoperto dai Carabinieri un pericoloso arsenale di armi e sequestrati 13 chili di droga