Blatte fra i tavoli e laboratorio sporco | sospesa la mensa in un centro per disabili

Un centro per disabili è stato temporaneamente chiuso in seguito a controlli dei Nas che hanno riscontrato la presenza di blatte tra i tavoli e un ambiente di laboratorio sporco. La struttura, che accoglie circa 60 persone, offre servizi di educazione, riabilitazione, assistenza e inclusione, e ora si trova sotto osservazione per garantire la sicurezza e l’igiene.

Controlli dei Nas in una struttura specializzata nell'educazione, riabilitazione, assistenza e inclusione di persone con disabilità dove risultano ospitate circa 60 persone. Gli specialisti del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno accertato le carenti condizioni igienico-sanitarie del.

