Black out di ore nella zona di via Euclide

Stamattina, nella zona di via Euclide e via Pascal, si sono verificati blackout di diverse ore. Le interruzioni della corrente, segnalate da residenti, sono iniziate poco dopo le 9 e sono proseguite fino a mezzogiorno, causando disagi nella zona.

Sono arrivate diverse segnalazioni di black-out nella zona via Euclide e via Pascal.L'interruzione della corrente si è verificata stamattina poco dopo le 9 ma poi il problema è stato risolto dopo mezzogiorno.A segnalare il problema sono stati diversi cittadini di alcuni condomini collocati nella. Parmatoday.it Black out di ore nella zona di via Euclide Black out di ore nella zona di via Euclide - L'interruzione della corrente si è verificata stamattina poco dopo le 9 ma poi il problema è stato risolto dopo ... parmatoday.it Blackout in molte zone di Quarto (Napoli): condizionatori e frigo spenti - Ci sono molte zone di Quarto, popoloso centro dell'area flegrea che da oggi pomeriggio non hanno la fornitura di energia elettrica. fanpage.it CAMERA IN PROMO BLACK FRIDAY EXTRA A SOLI €1.990 DAL 5 AL 26 DICEMBRE TRASPORTO E MONTAGGIO OMAGGIO Camera da letto moderna ed elegante – Design contemporaneo e materiali di qualità Trasforma la tua zona notte con questa s - facebook.com facebook

Torino senza energia: decine di black out che per ore lasciano al buio la città

Video Torino senza energia: decine di black out che per ore lasciano al buio la città Video Torino senza energia: decine di black out che per ore lasciano al buio la città