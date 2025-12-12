Birindelli allenatore della Juventus Next Gen in futuro? La risposta dell’ex difensore ora tecnico della Pianese!

L'ex difensore della Juventus e attuale allenatore della Pianese, Alessandro Birindelli, ha commentato le possibilità di un suo futuro sulla panchina della Juventus Next Gen. In questa intervista, Birindelli condivide le sue opinioni e riflessioni sul suo percorso e sulle aspirazioni nel mondo del calcio.

Birindelli allenatore della Juventus Next Gen in futuro? Cosa ha risposto l'ex difensore bianconero, ora allenatore della Pianese. Alessandro Birindelli, 305 presenze e una vita in bianconero, è oggi l'allenatore della Pianese, sorprendente realtà del girone B di Serie C. Questa sera affronterà la Juventus Next Gen, un tuffo nel passato che non lo lascia indifferente. Tra ricordi e attualità, Birindelli analizza il momento della sua ex squadra, dal cambio Tudor-Spalletti alle difficoltà di una rosa a cui manca leadership e un'identità di gioco definita. Ecco l'intervista a Tuttosport.

