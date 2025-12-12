Birindelli | A Tudor è stato dato poco tempo alla Juventus Spalletti? Inizio positivo ma ora sto notando una cosa

In un'intervista a ‘Tuttosport’, Birindelli analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando come a Tudor sia stato concesso poco tempo per dimostrare il suo valore. Il commento si concentra anche sull'avvio positivo con Spalletti, ma evidenzia alcune criticità emergenti in questa fase della stagione.

Birindelli in un'intervista a 'Tuttosport' si è soffermato sulla situazione in casa Juventus dopo periodi non sicuramente semplici. I dettagli Alessandro Birindelli, 305 presenze e una vita in bianconero, è oggi l'allenatore della Pianese, sorprendente realtà del girone B di Serie C. Questa sera affronterà la Juventus Next Gen, un tuffo nel passato che non .

