Bimba di due anni muore in un asilo vicino Roma durante il riposino disposta l'autopsia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di due anni è deceduta improvvisamente durante il riposino in un asilo nido di Tivoli, vicino Roma. L'evento ha suscitato grande commozione e sono state avviate le indagini, con l'autopsia disposta per chiarire le cause della tragica morte.

