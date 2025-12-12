Bimba di due anni muore in un asilo vicino Roma durante il riposino disposta l'autopsia

Una bambina di due anni è deceduta improvvisamente durante il riposino in un asilo nido di Tivoli, vicino Roma. L'evento ha suscitato grande commozione e sono state avviate le indagini, con l'autopsia disposta per chiarire le cause della tragica morte.

Una bambina di due anni è morta dopo un malore in un asilo nido di Tivoli, in provincia di Roma, durante il riposino pomeridiano. Disposta l'autopsia. TIVOLI – Tragedia all'asilo nido, bimba di 2 anni muore nel sonno - Si è addormentata dopo il pranzo, ma quando l'educatrice è andata a svegliarla per riconsegnarla alla mamma il suo cuore già non batteva più.

