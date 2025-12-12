Bimba di 2 mesi morta sull' A5 i testimoni | La mamma era sotto choc cercava Lucia invocava aiuto Cosa sappiamo sull' incidente

Un incidente sull'A5 ha causato la morte di una bambina di 2 mesi, Lucia. Testimoni riferiscono di una madre sotto choc che cercava la piccola e chiedeva aiuto. L'autopsia, prevista per lunedì 15 dicembre, potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulle cause dell'incidente e sulle circostanze che lo hanno coinvolto.

L'autopsia sul corpo della piccola Lucia sarà effettuata lunedì 15 dicembre. Un tassello che forse aiuterà a capire qualcosa di più. Bimba di 2 mesi morta sull'A5, i testimoni: «La mamma era sotto choc, cercava Lucia, invocava aiuto». Cosa sappiamo sull'incidente. Bimba di 2 mesi morta nell'incidente, l'uomo alla guida del furgone: «Pensavo di aver urtato un cinghiale». Ma i testimoni danno un'altra versione - Si tratta delle parole pronunciate dall'uomo che era alla guida del furgone che ha urtato la Fiat 500X di Costanza Flora, mamma ...

