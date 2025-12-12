Bimba di 2 anni muore durante il riposino in un asilo di Tivoli

Una tragedia si è consumata in un asilo di Tivoli, dove una bambina di 2 anni è deceduta improvvisamente durante il riposino. L'episodio ha suscitato grande commozione e attenzione nella comunità, mentre le autorità investigano sulle cause di questa perdita improvvisa.

Il dramma durante il riposino. Una bambina di appena 2 anni è deceduta in un asilo di Tivoli, in provincia di Roma, dopo essersi addormentata e non essersi più risvegliata. Una volta arrivata in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'allarme lanciato dalle maestre. Secondo quanto riportato da RomaToday, una maestra si era avvicinata alla piccola per prepararla all'arrivo dei genitori, ma la bambina non reagiva. Subito è stato richiesto l'intervento dei soccorsi: il personale sanitario, dopo i primi tentativi di rianimazione, ha trasportato d'urgenza la piccola al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove è stata dichiarata morta.

