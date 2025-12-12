Bimba di 2 anni ha un malore durante il riposino all' asilo e muore | inutile la corsa disperata in ospedale

Una bambina di 2 anni ha avuto un malore improvviso durante il riposino all'asilo, portandola a perdere la vita. Nonostante i tentativi di soccorso e il trasferimento in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Un evento drammatico che ha sconvolto la comunità e suscitato grande dolore.

