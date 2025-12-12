Bilancio Sociale Mare Nostrum e Allenati alla Sicurezza | la presentazione dei progetti a Palazzo di Città

Salernotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 16 dicembre, a Palazzo di Città, si terrà la presentazione di una serie di progetti dedicati alla comunità, tra cui

Una serie di progetti saranno presentati, nella mattinata di martedì 16 dicembre, a Palazzo di Città. Nel Salone dei Marmi, alle 9.30, verrà illustrata la seconda edizione del Bilancio Sociale. L’appuntamento rappresenta un momento significativo di trasparenza, confronto e partecipazione. Salernotoday.it

Immagine generica

Mare Nostrum: nessun allarme tubercolosi causato dagli sbarchi dei migranti

Video Mare Nostrum: nessun allarme tubercolosi causato dagli sbarchi dei migranti