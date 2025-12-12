Bilancio Provincia più fondi da Regione imposte assicurazioni e auto | investimenti su strade e scuole

La Provincia ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, chiudendo in positivo e puntando a nuovi investimenti. Grazie agli accordi con la Regione, sono previsti maggiori fondi provenienti da imposte assicurative e sul traffico auto, destinati a interventi su strade e scuole. Ora si attende la conferma nel bilancio regionale in discussione prossimamente.

La Provincia chiude il bilancio di previsione 2026-28 in positivo e guarda al futuro con qualche speranza in più di fondi e investimenti, dopo gli accordi siglati con la Regione; ora si attende che vengano messi nero su bianco nel bilancio regionale, in discussione a breve nell'Assemblea. Perugiatoday.it Il bilancio della Provincia. Per scuole, strade e 325 ci saranno 4,2 milioni - Prima della pausa estiva, il consiglio si riunisce per l’approvazione dell’assestamento generale e la verifica degli ... lanazione.it Polemiche in Provincia. Botta e risposta sui fondi - Cesena si è registrato un botta e risposta tra i consiglieri di opposizione di Fratelli d’Italia e Forza Italia e il presidente dell ... ilrestodelcarlino.it Viterbo - Provincia - Bilancio di fine mandato del presidente Alessandro Romoli: “Da questa esperienza esco accresciuto" - facebook.com facebook Provincia di Parma, bilancio di previsione 2026: investimenti per quasi 24 milioni x.com