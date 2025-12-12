Bilancio di previsione sempre più rigido | minori trasferimenti statali ma migliorano le entrate

Il Bilancio di Previsione 2026-28 del Comune di Latina si presenta con trasferimenti statali più contenuti e un miglioramento delle entrate. Nonostante le maggiori spese, i dati evidenziano un andamento finanziario positivo. L’approvazione da parte della commissione Bilancio, avvenuta durante una seduta di quasi sei ore, segna un passo importante per la pianificazione economica del territorio.

Minori trasferimenti, e maggiori spese, ma migliorano le entrate. È la sintesi estrema del Bilancio di Previsione 2026-28 del Comune di Latina, approvato dalla commissione Bilancio insieme alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione, nell’arco di una seduta durata quasi sei. Latinatoday.it

Autorità portuale Gioia T., sì a bilancio previsione 2025-2027 - Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 e il Piano operativo triennale e delle opere pubbliche ... ansa.it

Bilancio di previsione 2025 – 2027, nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubbliche. Oltre 43 milioni gli investimenti nel triennio - Arezzo, 14 gennaio 2025 – Bilancio di previsione 2025 – 2027, nota di aggiornamento al Dup e programmazione delle opere pubbliche. lanazione.it

Partita la discussione sul Bilancio di previsione 2026-28 e sul Documento unico di programmazione (Dup) del Comune di Piacenza - facebook.com facebook

Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2026/2028 della @CittaMetro_FI dopo l’ok della Conferenza dei sindaci. L’atto passa a maggioranza (12 sì del Pd, 2 contrari del Centrodestra e 1 astenuto di Italia Viva, 4 gli assenti) x.com