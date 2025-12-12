Bilancio di fine anno a Peschici il sindaco | Accogliere non significa cedere al disordine

A Peschici si chiude il 2024 con un bilancio di fine anno che riflette le sfide e i successi del territorio. Il sindaco sottolinea l'importanza di accogliere senza cedere al disordine, mentre il Comune e la Polizia Locale analizzano i risultati raggiunti in un anno ricco di impegni e interventi.

Mentre il 2025 volge al termine, è tempo di bilanci approfonditi per il Comune e per la Polizia Locale. L'anno appena trascorso ha visto un lavoro senza sosta per garantire ordine, sicurezza e decoro, con un picco di intensità durante la stagione estiva che ha rappresentato il banco di prova più. Foggiatoday.it Iva, i temi caldi di fine anno: dalla legge di Bilancio ai controlli Iva, i temi caldi di fine anno: dalla legge di Bilancio ai controlli - Non ci sono solo le novità previste dalla legge di Bilancio, che stavolta riguardano compensazioni e permute. ilsole24ore.com il periodo di fine anno è periodo della legge di Bilancio per il nuovo anno e del tradizionale Milleproroghe. Si conosce oggi la bozza di quest'ultimo atteso al CdM. Ebbene non una parola riguardo a un ambito di intervento che si deve proprio a questo Governo - facebook.com facebook Il bilancio di fine anno ci mostra un'Italia impoverita e fragile nonostante la propaganda di governo. Penalizzate le donne ???? ?????????????? ?????????????? strisciarossa.it/orrori-e-privi… x.com © Foggiatoday.it - Bilancio di fine anno a Peschici, il sindaco: "Accogliere non significa cedere al disordine"

Emergenza maltempo: allarme rosso sul Gargano

Video Emergenza maltempo: allarme rosso sul Gargano Video Emergenza maltempo: allarme rosso sul Gargano