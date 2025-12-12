Biblioteca Sms Il primo fantasy di Lodovichi

Domenica in libreria e alla Biblioteca Sms sul Viale delle Piagge si terrà la presentazione del primo fantasy di Pietro Lodovichi,

L’appuntamento con il primo fantasy di Pietro Lodovichi è domenica in libreria ma anche alla Biblioteca Sms sul viale delle Piagge dove il libro " Gli occhi del predatore - Il circense " sarà presentato nel corso di un evento pubblico alle 11. Pubblicato da Seccop edizioni nella collana " Imaginatio Mundi ", il romanzo segna il debutto dell’autore pisano nel panorama fantasy. Lodovichi 30 anni, ha studiato in Italia, America, Australia e Cina, laureandosi in economia e coltivando parallelamente la sua passione per i viaggi, l’avventura e l’esplorazione. I suoi interessi, insieme a esperienze lavorative che l’hanno portato anche in Medio Oriente, sono stati un continuo stimolo per la sua fantasia e la definitiva stesura della sua prima operae e " Gli occhi del predatore – Il Circense " è il risultato di un viaggio tra realtà e immaginazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it