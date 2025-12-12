Biblioteca Marconi Per i 140 anni di attività una giornata di eventi

Martedì la città celebra i 140 anni della Biblioteca Guglielmo Marconi, simbolo di cultura, conoscenza e inclusione. Un traguardo importante che testimonia l'impegno nel promuovere l'accesso all'informazione e la partecipazione civica, con una giornata dedicata a eventi e iniziative per rendere omaggio a questo storico presidio culturale.

Martedì la città festeggia un traguardo straordinario: i 140 anni della Biblioteca Guglielmo Marconi, cuore pulsante della cultura e presidio di conoscenza, inclusione e partecipazione. L'amministrazione comunale ha organizzato una giornata ricca di eventi per coinvolgere tutte le generazioni e rendere omaggio alla storia, alle persone e ai valori che animano questo luogo speciale. "Questa biblioteca è molto più di un edificio, è luogo di in contro, di crescita e di comunità. Festeggiare i 140 anni significa riconoscere il valore della cultura come bene condiviso e come radice viva della identità cittadina.