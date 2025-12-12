Biblioteca Alberto Sordi ed ex cinema Concordia al via nuove attività sociali per il quartiere

L’Amministrazione comunale ha avviato nuove attività sociali presso la biblioteca

"L’Amministrazione comunale interviene per chiarire alcune informazioni non corrette circolate nei giorni scorsi in merito al futuro della biblioteca e degli spazi culturali “Alberto Sordi” ospitati nel plesso dell’ex cinema Concordia, in via Plaia, nella zona Angelo Custode", lo si legge n una. Cataniatoday.it

San Cristoforo: la strana vicenda della Biblioteca “CONCORDIA” (chiusa) e del centro culturale “ALBERTO SORDI” (chiuso)

San Cristoforo: la strana vicenda della Biblioteca “CONCORDIA” (chiusa) e del centro culturale “ALBERTO SORDI” (chiuso) - A giugno di quest’anno, a Palazzo degli Elefanti, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano hanno incontr ... ienesiciliane.it

