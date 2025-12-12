Bibbiena l' amministrazione regala libri agli studenti delle elementari e medie

L’amministrazione di Bibbiena ha deciso di regalare libri agli studenti delle scuole elementari e medie in occasione del Natale 2025. Tra i titoli scelti figurano “Il cielo al contrario” di Giorgio Onorato Aquilani, “I supereroi dell’Empatia” di Stefano Rossi e “Italiani o It-alieni?” di Roberto Alborghetti, con l’obiettivo di incentivare la lettura e la crescita culturale dei giovani.

