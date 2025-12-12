Biasin su Lautaro Martinez | Non si discute Ecco cosa dovrebbe fare durante le partite 

Fabrizio Biasin si concentra su Lautaro Martinez, sottolineando che il suo rendimento non è discutibile. Nel suo intervento, il giornalista analizza le caratteristiche del giocatore e suggerisce cosa dovrebbe fare durante le partite per migliorare ulteriormente le sue prestazioni. Un'analisi che invita a riflettere sull'importanza del ruolo di Martinez nel contesto della squadra.

Inter News 24 Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez, che a suo dire non si discute e che durante le partite dovrebbe fare questo. Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha dedicato un'analisi approfondita al capitano dell'Inter, l'attaccante argentino Lautaro Martínez. Biasin ha parlato dell'importanza cruciale del Toro nel progetto sportivo dei nerazzurri, non solo per il suo apporto in termini di gol e prestazioni, ma anche per il ruolo di leader e simbolo che ha ormai assunto all'interno dello spogliatoio. Le sue dichiarazioni mettono in luce la centralità dell'attaccante per le ambizioni dell' Inter in questa stagione.