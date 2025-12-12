Biancavilla riattivati il Focal point e l' ambulatorio di pneumologia per i cittadini esposti a fluoro-edenite

A Biancavilla riprendono le attività sanitarie dedicate ai cittadini esposti alla fluoro-edenite, con la riattivazione del Focal point e dell’ambulatorio di pneumologia presso il presidio ospedaliero Maria SS. Addolorata. Queste misure fanno parte di un Piano di intervento straordinario per garantire assistenza e monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione interessata.

