Bianca Michelangeli vince la II edizione del Premio giornalistico TG Poste – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2025 La 29enne romana Bianca Michelangeli ha vinto la seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, distinguendosi per un racconto sensibile sul divario digitale; insieme ai finalisti svolgerà un'esperienza in Poste Italiane e una formazione alla London School of Journalism, in un'edizione che conferma la volontà dell'azienda di valorizzare giovani talenti e innovazione nel giornalismo. La cerimonia si è tenuta alla Casina Poste, a Roma. "Siamo un'azienda di servizi, non produciamo niente di fisico e quindi dobbiamo poggiarci sui talenti. Talento vuol dire, oggi, nella giornata dedicata al giornalismo, scegliere tre ragazzi che hanno fatto dei pezzi molto interessanti, così giudicati dai direttori delle principali testate italiane giornalistiche.