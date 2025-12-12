Beveva otto energy drink al giorno poi l'ictus a 50 anni i medici | Tre volte la caffeina consentita
Un uomo di 50 anni ha subito un ictus dopo aver consumato otto energy drink al giorno. I medici hanno evidenziato che la sua assunzione di caffeina superava di tre volte la dose consentita, sollevando dubbi sui rischi associati a un consumo eccessivo di bevande energetiche. Il caso evidenzia l'importanza di moderare l’assunzione di sostanze stimolanti.
