A Talacchio torna la tradizionale Natività, giunta alla nona edizione, con grandi statue a grandezza naturale in stoffa e legno. La ricostruzione della scena della Natività, intessuta di tradizione e magia, attira visitatori di ogni età, offrendo un suggestivo spettacolo che celebra il senso natalizio e la cultura locale.

Grandi statue a grandezza naturale, in stoffa e in legno, danno vita alla tradizionale ricostruzione della Natività ‘Betlemme a Talacchio’, giunta alla nona edizione. Presentata dal parroco don Richard Mbadu e dal sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, insieme ai coordinatori del presepe Otello Franca e Paolo Fucili, che ogni anno per l’allestimento possono contare su un gruppo attivo di concittadini, l’iniziativa accompagna i visitatori lungo le vie centrali della frazione dove sono state ricostruite scene tradizionali con oggetti e statue, risultato dell’artigianato della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Betlemme a Talacchio. Torna la Natività in tutta la sua magia

