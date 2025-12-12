Bernini Fratoianni | deve dimettersispettacolo indecente ad Atreju

Durante l’evento Atreju a Roma, sono emersi scontri politici tra Bernini e Fratoianni, con quest’ultimo chiedendo le dimissioni della ministra. La discussione ha attirato l’attenzione per il suo tono acceso e le polemiche suscitate, evidenziando tensioni nel panorama politico italiano.

Roma, 12 dic. (askanews) – “La ministra Bernini ieri pomeriggio ha offerto uno spettacolo indecente. L’ennesimo. L’Italia non merita una ministra che offende i giovani studenti di medicina, li definisce “inutili”, li sbeffeggia chiamandoli “poveri comunisti”, solo perché hanno avuto l’ardire di criticarla”. Lo scrive su Facebook il leader Avs Nicola Fratoianni. “Dalle parti del governo evidentemente – prosegue il segretario di Sinistra Italiana – sono allergici alle critiche, forse pensano di essere diventati i capi di un sultanato, ma l’Italia è una democrazia.Chieda scusa e si dimetta, anche per aver prodotto il disastro del semestre filtro – conclude Fratoianni – che sta causando molti danni agli studenti di medicina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

