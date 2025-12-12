bernardeschi trascina il bologna successo in rimonta a vigo

In una partita sotto la pioggia di Vigo, il Bologna conquista una vittoria importante in rimonta contro il Celta, con il risultato di 2-1. La sfida, combattuta e ricca di emozioni, vede i rossoblù dimostrare carattere e determinazione per ottenere tre punti fondamentali in trasferta.

VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sotto il diluvio di Vigo, il Bologna esce vittorioso in rimonta contro il Celta per 2-1. E' una doppietta di Bernardeschi a ribaltare una sfida inizialmente sbloccata dalla formazione spagnola. Gli ospiti partono meglio, ma sono proprio i galiziani a sbloccare il match alla prima occasione utile. Al 17?, Swedberg se ne va via di forza a Lykogiannis, entra in area e mette una palla a rimorchio all'indietro per Zaragoza, che batte Ravaglia di prima intenzione con il destro. Dieci minuti dopo, gli emiliani hanno una grande occasione per pareggiare ma Rowe, liberato in area da uno svarione difensivo di Starfelt, calcia fuori a tu per tu con Radu.