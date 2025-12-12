bernardeschi trascina il bologna in europa league la roma si rilancia la fiorentina ritrova la vittoria

Le squadre italiane in Europa brillano nella serata calcistica: il Bologna di Bernardeschi trascina l’Europa League, la Roma si rilancia con una convincente vittoria sul Celtic Glasgow, e la Fiorentina ritrova il successo. Tre risultati importanti che rafforzano la presenza italiana nelle competizioni continentali e ridanno fiducia alle squadre dopo periodi difficili.

Tre vittorie per le squadre italiane nella serata calcistica europea. La Roma si ritrova in Europa League dopo un paio di passi falsi in Serie A e sconfigge a domicilio il Celtic Glasgow con un perentorio 3-0: un autogol di Scales al 6? permette ai giallorossi di passare in vantaggio, poi le reti di Ferguson al 36? e nel recupero del primo tempo hanno indirizzato la contesa. Terzo successo consecutivo nella seconda competizione continentale per gli uomini di Gasperini, che si sono issati al decimo posto in classifica generale e sono in piena lotta per accedere alla fase a eliminazione diretta. Terza vittoria nel torneo per il Bologna, che offre una prestazione di spessore sul campo del Celta Vigo: perentorio 2-1 in casa dei quotati spagnoli e tredicesimo posto in graduatoria, a una lunghezza di distacco dalla Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it