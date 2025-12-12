Bernanos profeta suo malgrado Con una certa idea della Francia

Il 28 giugno 1945, Georges Bernanos tornò in Francia dopo otto anni di esilio in Brasile, scelto volontariamente. Scrittore e pensatore, la sua vita e le sue opere sono profondamente legate a una visione critica della società e della spiritualità francesi, rivelando un profeta suo malgrado con una forte idea della Francia e dei suoi valori.

Il 28 giugno del 1945 Georges Bernanos (1888-1948) rientrò in Francia dall'«esilio» brasiliano che otto anni prima era stato il suo per scelta. Nel 1938, precedendo l'effimero patto di Monaco che avrebbe dovuto soddisfare Hitler e rassicurare le democrazie liberali, Francia compresa, se n'era andato via: trovava l'aria del suo Paese irrespirabile per chi, come lui, voleva essere libero di esprimersi. Negli anni Trenta, La grande paura dei benpensanti lo aveva reso inviso alla sinistra marxista come al centro progressista; I grandi cimiteri sotto la luna aveva sortito lo stesso effetto con la destra, estrema o moderata che fosse.