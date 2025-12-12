Berlino torna con la seconda stagione e trova l’amore

Berlino torna con la seconda stagione, portando nuova avventura e romanticismo nell’universo de La Casa di Carta. Il 15 maggio 2026 debutta su Netflix il secondo capitolo dello spin-off, ora intitolato Berlino e la Dama con l’Ermellino, ampliando ulteriormente la saga e soddisfacendo le aspettative dei fan.

L’universo de La Casa di Carta continua ad espandersi e per i tanti appassionati di rapine made in Spain ora c’è una data da ricordare: il 15 maggio 2026 arriva su Netflix il secondo capitolo dello spin off Berlino, che per l’occasione cambia titolo e diventa un più specifico Berlino e la Dama con l’Ermellino. Come vi avevamo già annunciato ad inizio anno, la nuova avventura di Berlino (Pedro Alonso), Damián (Tristán Ulloa), Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begoña Vargas), Roi (Julio Peña Fernández) e Bruce (Joel Sánchez) sarà ambientata a Siviglia. Un nuovo amore per Berlino. Per il nuovo colpo in preparazione dovranno fingere di voler rubare il dipinto di Leonardo da Vinci La Dama con l’Ermellino, mentre in realtà i loro veri obiettivi sono il Duca di Malaga (José Luis García-Pérez) e sua moglie (Marta Nieto). Davidemaggio.it

Berlino chiama, la banda risponde: Data e primo trailer della seconda stagione della serie spin-off de La casa di carta - Un nuovo colpo è al centro di Berlino e la dama con l'ermellino, il secondo capitolo della serie con Pedro Alonso: il primo trailer svela anche la data d'uscita su Netflix. comingsoon.it

Berlino, è in arrivo un nuovo colpo nel primo trailer della seconda stagione. E c’è anche la data d’uscita - Il primo sguardo sulla seconda stagione, intitolata Berlino e la Dama con l’ermellino, non solo ci regala il primo grande indizio sul prossimo ambizioso colpo della banda, ma ci svela anche la data ... bestmovie.it

