Berlino accusa Mosca di un ciberattacco contro la sicurezza aerea e d’ingerenze elettorali

La Germania ha accusato la Russia di aver condotto un ciberattacco contro il sistema di controllo del traffico aereo nel 2024 e di aver avviato una campagna di destabilizzazione durante le elezioni legislative di febbraio scorso. L'intelligence tedesca attribuisce queste azioni a Mosca, evidenziando crescenti tensioni e preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sull'integrità democratica.

