Benevento niente cali di tensione con il Giugliano | possibile sorpresa nel reparto avanzato

Il Benevento di Floro Flores punta a mantenere la sua serie positiva affrontando il Giugliano, avversario reduce da un andamento deludente. La partita si prospetta come un’opportunità per i sanniti di consolidare la loro posizione, mentre il Giugliano cerca di invertire il trend negativo. Un incontro che promette spettacolo e sorprese nel reparto avanzato.

Tempo di lettura: 2 minuti È la terza vittoria di fila quella che cercherà domenica il Benevento di Floro Flores ospitando un Giugliano che nell’ultimo periodo è stato troppo brutto per essere vero. Sembra passato un secolo dalla sciagurata eliminazione dei giallorossi avvenuta al “De Cristoforo” in Coppa Italia, match di esordio di Capuano sulla panchina dei napoletani. Il suo avvento era parso una ventata di aria nuova per una squadra in difficoltà, ma l’effetto Capuano si è dissolto il tempo di un battito di ali con i gialloblù reduci da quattro ko di fila e una ultima prestazione pessima. Insomma, tutto potrebbe lasciare credere che sia poco più di una formalità quella che attende la Strega che in casa è un rullo compressore, ma guai a scendere in campo con un atteggiamento simile. Anteprima24.it

DIRETTA/ Benevento Giugliano (risultato finale 0-1): gol di Celeghin! (Serie C, 14 dicembre 2024) - Passiamo all’angolo dei numeri nella diretta di Benevento Giugliano, match che mette di fronte due squadre dai pattern molto diversi che potremmo analizzare in questo aggiornamento grazie alle ... ilsussidiario.net

Benevento-Giugliano 0-1: i gialloblu battono la capolista - I gialloblu vincono di misura al Vigorito, ritrovano una vittoria che mancava da oltre un mese ed entrano in zona playoff con 27 punti. ilmattino.it

