ben sulayem rieletto presidente della fia

Mohammed Ben Sulayem è stato riconfermato come presidente della FIA, l'organismo internazionale che sovrintende allo sport automobilistico nel mondo. La sua rielezione testimonia la fiducia nel suo operato e nel percorso intrapreso per lo sviluppo e la regolamentazione del settore.

Mohammed Ben Sulayem è stato rieletto presidente della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile), l’organo di governo dello sport automobilistico a livello globale. La riconferma è arrivata durante l’assemblea generale tenutasi a Tashkent, in Uzbekistan: era l’unico candidato alla presidenza. L’imprenditore emiratino, ex pilota di rally, inizierà dunque il suo secondo mandato quadriennale. Geronimo La Russa (Ansa). Le altre nomine decise a Tashkent. Insieme con Ben Sulayem, che era stato eletto nel 2021 come successore di Jean Todt, sono stati confermati anche il vicepresidente per lo Sport Malcolm Wilson, il vicepresidente per la Mobilità automobilistica e il Turismo Tim Shearman e il presidente del Senato Carmelo Sanz de Barros. Lettera43.it

