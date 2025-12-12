Ben Sulayem riconfermato alla guida della FIA

Ben Sulayem è stato riconfermato presidente della FIA durante l’Assemblea Generale di Tashkent, assicurandosi un secondo mandato quadriennale. Con questa decisione, l’Italia torna a essere rappresentata nel Consiglio Mondiale della FIA, dove non era presente dal 2021. L’evento segna un momento importante per il motorsport internazionale e per la partecipazione italiana nella governance della FIA.

Geronimo La Russa entra nel Consiglio Mondiale dove l’Italia mancava dal 2021. Mohammed Ben Sulayem nell’Assemblea Generale della FIA di Tashkent (Uzbekistan) è stato confermato presidente della FIA per il suo secondo mandato quadriennale. Un esito sostanzialmente scontato dato che era l’unico candidato, visto che i possibili avversari sono stati fermati dalle norme della Federazione . Tuttorally.news Motorsport | Mohammed Ben Sulayem, riconferma (scontata) alla Presidenza della FIA - Ben Sulayem, in carica dal 2021, era di fatto l’unico candidato eleggibile dopo le polemiche dei mesi s ... p300.it Ben Sulayem rieletto presidente della Fia tra le polemiche - Il presidente uscente della Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), Mohammed Ben Sulayem, è stato rieletto, come prevedibile, fino alla fine del 2029, a seguito di un'elezione ... ansa.it UFFICIALE - MOHAMMED BEN SULAYEM ELETTO QUEST’OGGI NUOVAMENTE COME PRESIDENTE FIA: RIMARRÀ IN CARICA SINO AL 2029 #MemasGP #FIA - facebook.com facebook

¡ÚLTIMA HORA! ALONSO LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA DE LA FIA | FERRARI PROBARÁ SUS MEJORAS

Video ¡ÚLTIMA HORA! ALONSO LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA DE LA FIA | FERRARI PROBARÁ SUS MEJORAS Video ¡ÚLTIMA HORA! ALONSO LUCHA CONTRA LA INJUSTICIA DE LA FIA | FERRARI PROBARÁ SUS MEJORAS