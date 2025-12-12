Bellinazzo avverte il Napoli | A gennaio mercato soft servono uscite

L'apertura della finestra di mercato di gennaio si prospetta più cauta del solito per il Napoli, con particolare attenzione alle strategie di rafforzamento e alle eventuali cessioni. Secondo Bellinazzo, il club dovrà gestire con attenzione le uscite per mantenere l'equilibrio, in un contesto di mercato che si preannuncia più soft rispetto alle stagioni passate.

"> Il mercato di gennaio del Napoli rischia di essere più prudente del previsto. A spiegarne i motivi è Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, intervenuto nel corso di Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, emittente tematica dedicata al club azzurro. Secondo Bellinazzo, il Napoli potrebbe andare incontro a un vero e proprio “blocco soft” sul mercato invernale. «Non è un blocco ad operare in assoluto – chiarisce Bellinazzo a Radio Tutto Napoli – ma imporrà di fare un mercato che abbia un impatto positivo sul bilancio». Napolipiu.com

